Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu
Kumar borcunu ödemesini istediği babası, kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyince 22 yaşındaki şahıs, öz babasını tüfekle vurdu. Babanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.Abone ol
Antalya Kepez'de 22 yaşındaki Durmuş Ali Ç.'nin 50-60 bin TL'lik kumar bocu olduğu iddia edildi.
Durmuş Ali Ç., dün saat 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde babası İsmail Ç. ile borcu hakkında telefonda konuştu.
Babasına pompalı ile ateş etti
Babasından borcunu ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç., olumsuz yanıt alınca derneğe gelerek, camları taşlamaya başladı.Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle babasına 3 el ateş etti.
Baba ağır yaralı
Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan İsmail Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Tüfeği kuyuya attı
Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes Mahallesi 6902 Sokak’taki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı. Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.
Babanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.