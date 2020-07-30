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Antalya'da babasını kumar borcunu ödemediği için vurdu

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Kumar borcunu ödemesini istediği babası, kumar borcunu ödemeyi kabul etmeyince 22 yaşındaki şahıs, öz babasını tüfekle vurdu. Babanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Antalya Kepez'de 22 yaşındaki Durmuş Ali Ç.'nin 50-60 bin TL'lik kumar bocu olduğu iddia edildi.

Durmuş Ali Ç., dün saat 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki Varsaklılar Kalkındırma Derneği'nde babası İsmail Ç. ile borcu hakkında telefonda konuştu.

Babasına pompalı ile ateş etti

Babasından borcunu ödemesini isteyen Durmuş Ali Ç., olumsuz yanıt alınca derneğe gelerek, camları taşlamaya başladı.Herkesin dışarı çıkmasını isteyen Durmuş Ali Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle babasına 3 el ateş etti.

Baba ağır yaralı

Tüfekten çıkan saçmalarla karın bölgesinden ve kolundan ağır yaralanan İsmail Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Tüfeği kuyuya attı

Olay sonrası kaçan Durmuş Ali Ç., Menderes Mahallesi 6902 Sokak’taki evine gitti. Polisin eve geldiğini gören Durmuş Ali Ç., tüfeği evin önündeki kuyuya attı. Gözaltına alınan Durmuş Ali Ç. polis merkezine götürüldü.

Babanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

İsmail Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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