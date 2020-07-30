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Rusya'da kızının gözü önünde öldü! Boksörlerin kavgasını ayırırken...

İhlas Haber Ajansı
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RUSYA'da 2 profesyonel boksör yumruklarla birbirine girdi. Olay sırasında bölgeden geçen Pavel Rokhlov, kavgayı ayırmak isterken alkollü boksörden aldığı yumruk darbesiyle öldü. O anlar saniye saniye kaydedilirken görüntülerin sonunda o yumruk darbesi görülüyor.

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Altay Bölgesi şehirlerinden Barnaul’da bir eğlence merkezinin yakınlarında eski Rusya Kick Boks şampiyonu 38 yaşındaki Mikhail Startsev ve eski Dünya Kick Boks şampiyonu Lilia Vorogushina karşılaştı. Alkollü olduğu belirlenen boks şampiyonlarının yanlarında eşleri de bulunurken, boksörler karşılıklı olarak sözlü atışmaya başladı.

Sözlü tartışma bir süre sonra itişme ve yumruklaşmaya döndü. Boksörlerin eşleri kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tesadüfen caddede yürüyen 40 yaşındaki Pavel Rokhlov kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavganın içinde bulunan kişiyi aralarına alan boksörler bu kez ona da vurmaya başladı.

Fakat boksör Mikhail Startsev kavga ettiği boksör yerine kendilerini ayıran kişinin kafasına yumruk attı. Kafasına yumruk darbesi alan Pavel Rokhlov yere yığıldı.

Yumruk darbesi alan kişi öldü

Boksör Mikhail Startsev’in yumruk attığı Pavel Rokhlov aldığı yumruğun şiddetiyle yere yığıldı. O anlar kavgayı görüntüleyen kişiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Yere yığılan kadın da eşinin yanına koştu. Ancak yumruk darbesi alan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kavganın polisler tarafından ayrıldığı, olay yerine ambulans ekiplerinin sevk edildiği ve hastaneye kaldırılan kişinin öldüğü tespit edildi.

6 yaşındaki kızı babasının ölüm anını gördü

Yaşanan kavgada ölen kişinin 6 yaşındaki kızının da olay yerinde olduğu ve babasının ölüm anını gördüğü öğrenildi. Kavganın ardından Boksör Mikhail Startsev cezaevine gönderildi. Kavgaya karışan herkesin ifadesi alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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