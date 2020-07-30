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Suriye'de YPG/PKK'dan ABD'li komutana dostluk plaketi

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DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Myles Caggins, terör örgütünü ortadan kaldırmak için Haseke ve Deyrizor'da, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısıYPG ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Öte yandan terör örgütü ABD'li komutana "dostluk plaketi" verdi.

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Uluslararası Koalisyon ve terör örgütü YPG yetkilileri, DEAŞ'a yönelik operasyonların sonucuna ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada Rudaw'a konuşan ABD'li General Myles Caggins, "Askerlerimiz Haseke ve Deyrizor'da DEAŞ'ı bitirmek için YPG ile birlikte çalışıyor" dedi.

Kobani'ye asker sevketmeye dair bir planlarının olmadığını belirten General Caggins, "Haseke ve Deyrizor dışında kalan bölgelerde DEAŞ'a karşı askeri operasyonlar düzenlemesi için YPG'ye yardım edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan terör örgütü ABD'li komutana "dostluk plaketi" verdi.

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