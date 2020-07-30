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Adıyaman'da tarlada çalışırken ayaklarını makineye kaptırdı

Demirören Haber Ajansı
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ADIYAMAN'da İsmail Yalçın (38), çapa makinesine ayaklarını kaptırdı. Talihsiz adam kan gölüne dönen olay yerinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tekin’e ait tarlada işçi olarak çalışan İsmail Yalçın, çapa yaptığı sırada ayaklarını makineye kaptırdı.

Tarlada çalışan diğer işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Yalçın’ın sıkıştığı çapa makinesinden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalçın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yalçın’ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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