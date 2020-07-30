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Sakarya'da polisten 1 milyon TL tokatlayan telefon dolandırıcılarına kurnaz tuzak!

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Telefon dolandırıcıların bu seferki hedefi emekli bir çiftti. Ancak telefonda kendilerini savcı olarak tanıtarak yaşlı çiftten 1 milyon TL alan dolandırıcıların hesaba katmadığı bir ayrıntı vardı.

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Sakarya'da yaşayan emekli bir çifti telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin FETÖ ile bağlantılı kişilerce kullanıldığını söyledi.

Dolandırıcılar, yaşlı çiftten paranın söyledikleri hesaba yatırılmasını isteyerek, parayı almaya gelecek kişilere operasyon düzenleyerek yakalayacaklarını belirtti.

Dolandırıcılara inanan çift, 1 milyon TL'yi verilen hesaba yatırdı.

Villarını da sattıracaklardı

Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar, emekli çifti başka para bulup bulamayacağı konusunda ikna ederek tatilde olan kardeşinin boş evindeki altın ve paraları da 'hırsızlar almasın' diye iletmesini ve kendilerine vermeleri konusunda ikna etti.

Dolandırıldıklarını anladılar

Dolandırıcılar son olarak çiftten, villanın satılmasını bu paranın da kendilerine gönderilmesini istedi. Durumdan şüphelenen çift polise haber verdi.

Polisten kurnaz tuzak

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların ele geçirdikleri para ile satın alacakları aracın işlemleri için notere gittiklerini belirledi.

Noterde araba alırken yakalandılar

Noterde işlemler için bulunan çete üyeleri yakalandı. İstanbul ve Edirne’de devam eden operasyonla toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin hesaplarındaki yüklü miktardaki paraya bloke konuldu.

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