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Evinin önünden kaybolmuştu! Samsun'da 3 yaşındaki çocuk ormanda bulundu

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SAMSUN'da evinin önünden kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu M.G., jandarmanın 5 saat süren çalışması sonucu, ormanda uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

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Samsun'da dün akşam 3 yaşındaki kız çocuğu evinin önünde oynadığı sırada aniden kayboldu. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile, küçük çocuğu aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, aile durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı tarama yapan jandarma, 5 saat sonra, M.G.'yi, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda uyurken buldu.

Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilip, durumunun iyi olduğu belirlenen M.G., ailesine teslim edildi.

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