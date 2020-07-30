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Mariano'nun yeni takımı belli oldu evine dönüyor
Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaştı.Abone ol
Sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesini tamamlayan 34 yaşındaki oyuncu, bundan böyle Brezilya ekibi Atletico Mineiro forması giyecek.
Açıklamayı başkan Sergio Sette Camara yaptı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Mineiro başkanı, "Kupalar için savaşacak güçlü bir kadro inşa ediyoruz. Ve bir başka büyük takviye daha: Hoşgeldin, Mariano!"
açıklamasını yaptı.
3 sezon Galatasaray forması giyen Mariano, 2 Süper Lig ile 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.
Estamos montando um time forte para brigar por títulos. Isso incomoda muito, mas precisamos pensar exclusivamente no Galo. E vem mais um grande reforço: seja bem-vindo, Mariano! #AquiÉGalo— Sergio Sette Camara (@camara_sette) July 30, 2020
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