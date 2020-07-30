Mariano'nun yeni takımı belli oldu evine dönüyor

Galatasaray ile yollarını ayıran Mariano, Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaştı.

Abone ol

Sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesini tamamlayan 34 yaşındaki oyuncu, bundan böyle Brezilya ekibi Atletico Mineiro forması giyecek.

Açıklamayı başkan Sergio Sette Camara yaptı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Mineiro başkanı, "Kupalar için savaşacak güçlü bir kadro inşa ediyoruz. Ve bir başka büyük takviye daha: Hoşgeldin, Mariano!"

açıklamasını yaptı.

3 sezon Galatasaray forması giyen Mariano, 2 Süper Lig ile 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.