İran’da amcası tarafından cinsel istismara uğrayan kıza infaz

İRAN'da 16 yaşındaki bir genç kız amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklamasının ardından 11’inci kattan atıldı.

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İran'dan gelen haber kan dondurdu. Tahran’da amcası Mojtaba Namdar tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen Fatemeh Ghozat adlı 16 yaşındaki genç kız, Namdar tarafından 11’inci kattan atılarak öldürüldü.

Amcası tarafından önce cinsel istismara uğrayan ve daha sonra da infaz edilen genç kızın olayı ülkede tepkilere neden oldu.

Mahkeme kefaletle serbest bıraktı

Mahkemenin Nambar’ı kefaletle serbest bırakılması ailenin tepkisine yol açtı. Yerel televizyona konuşan ölen genç kızın annesi Bariha Rahmani , “Kızımı gözlerimin önünde pencereden attı ve kızımın bedeni ellerimin arasındaydı. Kefaletle serbest bırakıldı ve şimdi özgürce dolaşıyor. Bu adam serbest nasıl bırakılır?” dedi.