Diyarbakır'da görevli polis memuru tatil için gittiği Antalya'da öldü

Olay, dün Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen 30 yaşındaki polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi.