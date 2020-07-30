Anahtarını unuttuğu evine pencereden girerken öldü! Tekirdağ'da feci olay

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, anahtarını unuttuğu 3'üncü kattaki evine pencereden girmek isteyen Doğukan Demir beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'da 3'üncü kattaki evine gece yarısı gelen Doğukan Demir, anahtarını unuttuğu için merdiven penceresinden daireye girmeye çalışırken düştü.

Sabah komşuların fark etmesiyle, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Doğukan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şarköy Cumhuriyet savcısı İlyas Demiralp'ın yaptığı incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Evine girmek isterken düşerek ölen Demir'in, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'nı bitirdiği ve stajını da tamamladıktan sonra gemi kaptanlığı sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.