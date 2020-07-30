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Mersin'de kızlarına kiraz götürüp kaybolan adamdan 55 gün sonra acı haber!

Demirören Haber Ajansı
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MERSİN'de 55 gün önce kızlarına kiraz götürüp sır olan adamdan haber geldi. Şelaleden gezenlerin bulduğu cansız beden Süleyman Bozkurt'a ait çıktı. Öte yandan yakınları daha önce üzerinde yüklü miktarda para olduğunu söylemiş öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirmişti.

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Çamlıyayla ilçesinde oturan Süleyman Bozkurt, 55 gün önce Tarsus'ta oturan kızına iki kasa kiraz götürdü. Bozkurt'tan o günden sonra bir daha haber alınamadı. İlk eşinden 3, ikinci eşinden ise bir olmak üzere 4 çocuğu olan Süleyman Bozkurt'un Tarsus'a gittiği gün üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları, öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirmişti.

Bugün Tarsus Şelalesi'ni gezen vatandaşlar su yüzeyinde ceset görüp, yetkilileri aradı. Bölgeye gelen polis ekiplerince cesedin üzerindeki kıyafetlerde yapılan aramada, Süleyman Bozkurt'a ait kimlik ve banka kartları bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Öte yandan, Bozkurt'un geçen mart ayında bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiği ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne tedavi edildiği öğrenildi.

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