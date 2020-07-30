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İstanbul'da kumasıyla aynı evde yaşayan kadın intihar etti

Demirören Haber Ajansı
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İSTANBUL Pendik'te resmi nikahlı eşi ve kumasıyla birlikte yaşayan İkram B. (59) balkondan atladı. İntihar ettiği öne sürülen kadın, son kattan beton zemine çakıldı, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

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Olay, Yayalar Mahallesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeki B. resmi nikahlı eşi İkram B. ve imam nikahlı eşi Nebahat B. İle aynı evde yaşıyordu. Zeki B.'nin televizyon izlediği sırada İkram B.'nin 4 katlı binanın son katındaki balkondan kendini attığı iddia edildi. Sesleri duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  

Sağlık ekipleri ağır yaralanan İkram B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldıran İkram B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Ekipler İkram B. herhangi bir hastalığı ve psikolojik sorunları olmadığı halde neden intihar ettiğini araştırmak için çalışma başlattı.  

"Kadına baktığımızda yüz üstü yatıyor... Kolları kan içindeydi"

Yan bina komşusu Cem Altın 'Biz burada komşuyuz yan tarafta seslere geldim. Evin üst katlarında yaşlı kadının durduğunu söyledi bir abla daha sonra tansiyonu mu düştü ne oldu bilemiyorum ama ya atladı ya da balkonda bayıldı dediler ama tam olarak bilen kişi yok. Biz aşağıdayken yakınları da geldi kadının düştüğü yere. Kadına baktığımız da yüz üstü yatıyor ama nefeste alıyordu. Ama kolları kan içerisindeydi. Kadın 60 - 65 yaşlarındaydı. İnşallah kadın hastanede kurtarırlar' dedi 

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