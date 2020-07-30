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Bursa'da kaçan boğa giyim mağazasını birbirine kattı

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BURSA'da sahibinin elinden kaçan boğa girdiği giyim mağazasını birbirine kattı. Mağazada çalışanlara büyük panik yaşatan boğayı çağrılan belediye ekipleri sakinleştirdi.

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Kurban bayramında kesilmek için alınan boğa sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı.Uzun süre yakalamak için uğraşılan boğa bir giyim mağazasına girdi. Mağazada çalışan ve müşteriler boğanın mağazaya girmesiyle birlikte büyük panik ve korku yaşadı. Mağaza sahipleri boğayı uzun süre dükkandan çıkartmak için uğratsa da başarılı olamadı.

1 saat mağazanın altını üstüne getiren boğa çağrılan belediye ekiplerinin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmesiyle mağazadan çıkartılarak sahibine teslim edildi. Boğanın mağazada dolaştığı esnada çalışan ve müşterilerin büyük korku ve panik yaşadığı görüldü.


Boğanın mağaza girdiğini gören vatandaşlar, "Sahibinin elinden kaçan boğa mağazaya girdi. Ortalığı bir birine kattı. Mağazada büyük bir panik havası oluştu. İçeride mahsur kalan vatandaşları dışarıya çıkarttık. Korkudan fenalaşanlar oldu" dedi.

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