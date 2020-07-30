İletişim Başkanlığı sosyal medya düzenlemesini tek tek anlattı!

İletişim Başkanlığı, Meclis'ten geçerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesini grafikler eşliğinde tek tek anlattı. YEni düzenleme neler getiriyor? Sosyal medya kısıtlanıyor mu?

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İletişim Başkanlığı, Meclis'te kabul edilen sosyal medya yasasıyla ilgili eleştirilere tek tek cevap verdi. Grafikler eşliğinde sosyal medya düzenlemesinin neler getirdiği tek tek anlatıldı. Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan detaylarda, düzenlemedeki 6 maddenin neleri içerdiği aktarıldı. İletişim Başkanlığı'nın aktardığı detaylarda "Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeler ve grafikler yer aldı:

Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır.

Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir.

Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır.

Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir.

Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır.

Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir.