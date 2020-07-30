Bakan Soylu bayram mesajı yayınladı! Dikkat çeken Ayasofya vurgusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı. Mesajında Ayasofya vurgusu yapan Soylu, "Bu bayram, eksiğimizin tamamlandığı tam bir bayramdır" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Soylu, mesajında bayramlardan derin bir manevi nefes alındığını belirterek, "Yardımlaşma, el uzatma, kardeşlik ve en önemlisi kendini bulma gibi hasletlerle zihinlerimizi doldurduğumuz çok özel bir zaman dilimine, Kurban Bayramı’na ulaşmanın sevinci içindeyiz.

Bir yandan yılların ihanet şebekeleri FETÖ ve PKK ile verdiğimiz mücadele, bir yandan güney sınırımızın hemen altındaki zulümden kaçarak ay yıldızlı bayrağımızın gölgesine sığınan binlerce mazlumun emaneti, diğer yandan daha güçlü geleceğe hazırlanmanın, çocuklarımıza bir refah ülkesi miras bırakabilmenin gayreti. İşte bütün bu sorumluluk, hem içinde bulunduğumuz dönemin hem de bu manevi nefesin kıymetini arttırmaktadır.

"Bu bayramı diğerlerinden ayıran özellik..."

Bu Kurban Bayramı’nı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise hiç kuşkusuz Ayasfoya’da kılınacak olan bayram namazıdır. İşte bu bayram, eksiğimizin tamamlandığı tam bir bayramdır" ifadelerini kullandı.

Bayram tedbirleri

77 bin 545 trafik ekibi ve 162 bin 832 trafik personeli görev yapacak

Bayram sevincinin trafik kazası haberleriyle gölgelenmesini istemediklerini kaydeden Soylu, "Bu sebeple önceki bayramlarda olduğu gibi yine bir dizi tedbir ve denetim planladık. 29 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri arasında 7/24 çalışma esasına göre 77 bin 545 trafik ekibi ve 162 bin 832 trafik personeli trafik güvenliğini temin etmek maksadıyla görev başında olacaktır. Bunun yanısıra şehirlerarası otobüs denetimlerini de sıklaştırdık. Son 3 yılın bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak yaşandığı tespit edilen 17 ildeki 20 güzergahta tedbirleri daha etkin ve yoğun olarak planladık.

Kaza yoğunluğu yüksek bölgelerin yanı sıra, ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi amacıyla 29 polis başmüfettişi, 18 jandarma başmüfettiş-müfettişi, emniyet genel müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 20 ekip görevlendirdik.

Habersiz bir şekilde bin 436 yolcu otobüsünü denetleyecek olan 718 sivil personeli ve rotasını belirledik. 89 saat helikopter, bin 233 saat drone kullanma prensibiyle hava denetimlerinin ağırlığını artırdık. Bunun haricinde sürücü ve yayalarımızın farkındalıklarının arttırılması maksadıyla SMS’ler, kamu spotları ve kampanyalarla vatandaşlarımızın bayram süresince bilgilendirilmesine yönelik planlamalarımızı yaptık. Tüm bu denetimler en üst düzeyde gerçekleştirilecek olup, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personelimiz temizlik, maske ve fiziki kurallara riayet edecektir" dedi.

"Bütün imkan ve kanalları kullanacağız"



Soylu, elde bulunan bütün imkan ve kanalları kullanarak yaşanabilecek her olumsuz durum için alarmda olunduğunu ifade ederek mesajını şu şekilde tamamladı:



"Vatandaşımızın huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini temin etmek elbette ki tek arzumuzdur. Ancak, tedbirlerin netice vermesi, her bir vatandaşımızın dikkati ve özenine bağlıdır. Özellikle trafik tedbirlerimizin yanına virüs önlemlerimizi ve dikkatimizi eklemek, maske-sosyal mesafe-hijyen üçgeni içinde kalmak, inanıyoruz ki bu bayramı en güzel şekilde geçirmemize vesile olacaktır. Bu vesileyle aziz milletimizin, tüm İslam aleminin ve dünyanın bütün mazlumlarının Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu özel günlerin tüm insanlığa mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum."