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Metin Feyzioğlu'ndan Hatay Barosu Başkanı gözaltısına ilk tepki! Kınıyoruz

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Başkanı Metin Feyzioğlu, Hatay Barosu Başkan Ekrem Dönmez'in kimliğini göstermediği gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Feyzioğlu, olayı kınayarak 'takipçisi olacağız' dedi

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TBB Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez'in ailesiyle yemek yediği sırada polisler tarafından kimlik göstermediği için gözaltına alınmasını kınadı. Feyzioğlu, "Polis tanıdığı bir kişi olan Baro başkanına kimlik soramaz , olayı kınıyoruz." dedi.

Feyzioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez’in ailesiyle yemek yediği sırada polisler tarafından kimlik göstermediği için gözaltına alınmasını kınıyoruz. Olay sonrasında TBB Avukat Hakları Merkezimizin üyesi Av. Şenol Yücesoy Mersin’den Birliğimiz adına destek olmak üzere Hatay’a intikal etmiştir. Polisin kimlik sorma yetkisi vardır. Ancak PVSK md. 4A’nın özü, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermez.

'TBB konunun takipçisi olacaktır'

Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır.” 

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