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ABD'den flaş Türkiyle açıklaması! Türkiye'ye nasıl karşılık vereceğimizi değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğini hala değerlendiriyor" açıklamasında bulundu.Abone ol
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Demokrat Senatör Bob Menendez'in sorusunu yanıtladı.
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğini hala değerlendiriyor" dedi.