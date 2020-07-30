BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,23
ALTIN 437,05
HABER /  DÜNYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

ABD'den flaş Türkiyle açıklaması! Türkiye'ye nasıl karşılık vereceğimizi değerlendiriyoruz

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğini hala değerlendiriyor" açıklamasında bulundu.

Abone ol

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Demokrat Senatör Bob Menendez'in sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğini hala değerlendiriyor" dedi.

İlgili Haberler
Trump bombayı patlattı! Korona nedeniyle ABD Başkanlık seçimleri ertelensin
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump bombayı patlattı! Korona nedeniyle ABD Başkanlık seçimleri ertelensin
Bakan Soylu bayram mesajı yayınladı! Dikkat çeken Ayasofya vurgusu
Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
MHP lideri Bahçeli'den çok sert sözler: En hafif tabirle soysuzluktur
Emeklilere 11 milyar lira Kurban bayramı ikramiyesi ödendi Bakan Selçuk açıkladı
Doğalgazda yeni uygulama! Botaş duyurdu aboneler için fiyatlar sabit tutuldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram namazı Yalova'da kaçta kılınacak? Yalova bayram namazı saati
Kocaeli bayram namazı saati kaç Diyanet namaz saatleri 2020
Cemal Enginyurt’un 20 yıl önce saldırdığı Sadi Somuncuoğlu'ndan ihraç yorumu
Bayram namazı Tekirdağ'da kaçta kılınacak? Tekirdağ bayram namazı saati
Metin Feyzioğlu'ndan Hatay Barosu Başkanı gözaltısına ilk tepki! Kınıyoruz
Bayram namazı Bursa'da kaçta kılınacak? Bursa bayram namazı saati
Yorumlar 1 yorum