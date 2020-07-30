Trump bombayı patlattı! Korona nedeniyle ABD Başkanlık seçimleri ertelensin

Koronavirüs salını ilk başladığı dönemde ciddiye almayan ve gerekli önlemleri almakta geciken ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde geride kalınca 3 ay sonraki başkanlık seçimini korona nedeniyle erteletmek istiyor...

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ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimleri öncesi seçimi kaybetmekten korktuğunu üstü kapalı olarak itiraf etti.

Koronavirüsü ciddiye almamak ve zamanında gerekli önlemleri devreye sokmamakla eleştirilen Trump, üç ay kala anketlerde geride gözüktüğü başkanlık seçimlerinin koronavirüs nedeniyle ertelenmesini istedi.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılması planlanan genel seçimlerle ilgili yaptığı paylaşımda, "İnsanlar düzgün ve güvenli bir şekilde oy kullanabilene kadar seçimi erteleyin." dedi.