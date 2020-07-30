Bill Gates'ten çok çarpıcı koronavirüs çıkışı! İsraftan başka bir şey değil

BD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu. Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.