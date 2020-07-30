Bill Gates'ten çok çarpıcı koronavirüs çıkışı! İsraftan başka bir şey değil
Microsoft kurucusu Bill Gates, koronavirüse karşı sürpriz açıklamalarını yineledi. Ünlü iş adamı koronavirüsü kendisi mi çıkardı, yanıtladı. Gates'e göre hayat ne zaman normale dönecek? İşte detaylar.
Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, aylardır etkisi devam eden koronavirüsle ilgili, sonuçların çok geç çıkması nedeniyle koronavirüs testlerinin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" savundu. Öte yandan Gates, koronavirüsü kendisinin çıkardığı iddialarını cevaplarken hayatın 2021 sonbaharında normale döneceğini söyledi.
CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyleyerek "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.
BD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu. Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.
Koronavirüs salgını sonrasında salgınla mücadele etmek için vakfı üzerinden 300 milyon dolar bağışta bulunan Bill Gates, diğer yandan hakkında çıkan iddialarla boğuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce danışmanlığını yapan isim olan Roger Stone, koronavirüs salgınının yayılmasında Bill Gates'in rolü olabileceğini söylemesi bardağı taşıran son damla oldu.