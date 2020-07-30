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ABD'de tarihi çöküş! Salgın ülke ekonomisini fena vurdu

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ABD, tarihinin en büyük ekonomik çöküşünü yaşadı. Açıklanan verilere göre ülke ekonomisi, yüzde 32.9 azalma yaşayarak rekor kırdı.

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Koronavirüs nedeniyle azalan talep ve duran yatırımlar ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün Almanya'da açıklanan ve tarihe geçen yüzde 10.1'lik düşüşün ardından ABD'den çok daha olumsuz bir veri geldi.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 daraldı ve bu rakam tarihin en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

1958 yılında yüzde 10 ile büyük düşüş yaşamıştı

ABD ekonomisinde şimdiye kadar üç aylık dönemler itibariyle yaşanan en büyük düşüş yüzde 10 ile 1958 yılında gerçekleşmişti. 2008'deki finansal krizde ise ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 8.4 küçülmüştü.

Corona pandemisi nedeniyle tüketici harcamalarında yaşanan çöküşün yanında yatırımlar, ihracat ve kamu harcamalarındaki düşüş ABD ekonomisinin tarihin en kötü çöküşünü tecrübe etmesine neden oldu.

İşsizlik maaşına başvuru 1.43 milyon oldu

Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik haklarından yararlanma başvuruların sayısı da 25 Temmuz'da sona eren haftada 1.434 milyon oldu. Beklenti 1 milyon 445 bin idi.

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