Mansur Yavaş ilk adımını attı! 'İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü' kuruldu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü’nün kurulduğunu duyurdu.

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Mansur Yavaş, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü’nün kurulduğunu duyurdu.

Yeni bir eylem planı hazırladıklarını belirten Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğümüzü kurduk ve eylem planımızı hazırlamak için ilk adımı attık. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yaptığımız çalışmaları yakında değerli Ankaralılarla paylaşacağız.