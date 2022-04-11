Manidar paylaşım: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle esprili bir paylaşım yaparak Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :)" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son Covid-19 verilerine göre; yapılan 172 bin 461 test sonrası 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi.

Azalan vaka sayısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan esprili bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı.