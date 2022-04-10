Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine karşı Kadıköy'deki iki maçlık mağlubiyet serisini bitirdi. Konyaspor'un kaybettiği haftada puanını 59 yaparak 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, 33. haftada Göztepe'yi ağırlayacak. Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve 41 puanla 14. sırada yer bulan Galatasaray ise küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacak.Abone ol
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
35. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi pasını soldan hareketlenen Osayi'ye verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
42. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0
86. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte seken topu önünde bulan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak pozisyonda Halil Dervişoğlu'nun topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe: 2 - 0 :Galatasaray
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Szalai), Crespo (Dk. 90+1 Luiz Gustavo), Zajc, Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Pelkas), Rossi, Serdar Dursun (Dk. 90+1 Berisha)
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Babel (Dk. 84 Morutan), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 84 Arda Turan)
Goller: Dk. 26 Zajc, Dk. 68 Serdar Dursun (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 33 Serdar Aziz, Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 63 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 40 Marcao, Dk. 45+2 Babel, Dk. 58 Cicaldau, Dk. 90+2 Taylan Antalyalı (Galatasaray)