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Ukrayna Kramatorsk'taki tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukrayna Kramatorsk'taki tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57'ye yükseldi

UKRAYNA'nın Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

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RUSYA'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken Rus ordusunun 8 Nisan'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.

Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, Kramatorsk kentinde tren istasyonuna yapılan saldırıda artan can kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye beklediği sırada tren istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı sayısı 57'ye yükseldi ve 109 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.

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