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Ordu'da korkunç kadın cinayeti! İki çocuk annesi kadın evinde battaniyeye sarılı halde ölü bulundu

Ordu'da korkunç kadın cinayeti! İki çocuk annesi kadın evinde battaniyeye sarılı halde ölü bulundu

ORDU'nun Ünye ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi aranıyor.

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Ordu’nun Ünye  Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın ikinci katındaki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Öznur T.’den ablası ve eniştesinin 3 gündür haber alamaması sonrası durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açmalarının ardından genç kadının battaniyeye sarılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekiplerin yaptığı ilk araştırmalar sonrası olay yerine Nöbetçi Savcı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma ve incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cep telefonu incelemeye alındı
İki çocuk annesi genç kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kameraları ve cep telefonu emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. En son arkadaşları tarafından geçtiğimiz Cuma günü kendisiyle görüşüldüğü öğrenilen genç kadının, üç günün ardından haber alınamaması sonrası ailesinin merak ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili bir kişiyi arama çalışması başlatıldı
İki çocuk annesi genç kadının telefon kayıtlarına ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen bir erkek şahsı arama çalışması başlattı. Olayı derinlemesine araştıran emniyet güçleri evde yapılan incelemeler sonucunda en son eve bir kişinin girip çıktığını tespit etti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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