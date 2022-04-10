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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten derbi yorumu: İlginç ve komikti

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten derbi yorumu: İlginç ve komikti

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. 59 yaşındaki çalıştırıcı, 'dengeli' bir karşılaşma olduğunu söyledi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılılar derbiden puansız ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "İlk yarı Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri de diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da kalacak mı?
Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kulüpte yaşanan idari ibrasızlık ve başkan seçimi sonrası geleceği merak edilen Torrent, şunları ifade etti:

"Gelecek hakkında kaygım yok. Sadece bugünün sonucuyla ilgileniyorum. Kulübümüz ve taraftarımız için önemli bir maçtı. Ben gelmeden önce de ben geldikten sonra da Galatasaray için zor bir sezondu. Benim için bir sonraki başkanın kim olacağı önemli değil. Önümüzde 6 maç var, kazanmaya çalışacağız. Projeyle ilgili bir şey. Türkiye'de gördüğüm şey, bir sonraki maçı kazanmak haricinde bir proje olmuyor. Benim ve ekibimin işi olabilecek maksimum sayıda maç kazanmak. Kaygılanmıyorum dememin sebebi şu, benim kontrol edebileceğim bir şey değil. Burada olmaktan çok memnunum. Üç maç kazanınca herkes mutlu, bir maç kazanınca herkes mutsuz oluyorsa ve değişikliğe gidiliyorsa bu proje ile alakalıdır. Yapacak bir şey yok. Çok büyük hocalar çoğu zaman ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı. Ama onlarla devam ettiler. Proje eğer bir sonraki maçı kazanmaksa sadece biz de böyle yaparız."

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