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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bu takıma güvensinler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bu takıma güvensinler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçının ardından, "Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı. Bu sonuçla 59 puanla 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, son 4 maçında 4 galibiyet almış oldu.

"Bu maça çok iyi hazırlandık"
Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini ve anlamını anlattım. 'Kendi işimizi yapalım' dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık. Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem ve Babel'e de önlem aldık. Büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyet armağan olsun.

"Bu takıma güvensinler"
Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularıma teşekkür ederim. Benden önce, benden sonra... Kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık" ifadelerini kullandı.

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