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Uzun süre odasından çıkmadı! Anne kapıyı açınca dehşeti yaşadı

Uzun süre odasından çıkmadı! Anne kapıyı açınca dehşeti yaşadı

ISPARTA'da 24 yaşındaki bir genç kız annesi tarafından odasında ölü bulundu. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu.

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 Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 24 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu.

Tepeli Mahallesi'nde uzun süre odasından çıkmayan kızı Hatice Öcal’ın yanına giden anne, kızını yerde hareketsiz buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Öcal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Öcal'ın cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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