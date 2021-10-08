BIST 1.399
DOLAR 8,93
EURO 10,32
ALTIN 504,89
HABER /  SAĞLIK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Malatya'da covid-19'a inanmıyordu hastanelik oldu: Aşılarını olanlar...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da covid-19'a inanmıyordu hastanelik oldu: Aşılarını olanlar...

MALATYA’da yaşayan Mehmet Adıyaman, korona virüs aşısına inanmadığı için yaptırmadığını ve hastalığa yakalandıktan sonra pişman olduğu belirterek. ''Aşımı olsaydım hastalığı daha rahat atlatırdım” dedi.

Abone ol

Vak'a sayılarının ülke geneline göre yoğun olarak seyrettiği Malatya’da aşılama çalışmaları sürerken, hastanelerde de enfekte hasta yoğunluğu yaşanıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs servisinde tedavi gören 42 yaşındaki Mehmet Adıyaman, Covid-19 aşısı yaptırmadığı için pişmanlık duyduğunu söyleyerek, “15 gün ağır geçirdim ama aşımı olsaydım daha rahat atlatırdım” dedi.

Daha önce herhangi bir rahatsızlığının olmadığını ve korona virüse inanmadığını ifade eden Mehmet Adıyaman, “Daha önce koronaya yakalanmadım ve inanmıyordum. Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Olmaz herhalde diyordum yakalandım. Çok ağır geçirdim. Keşke aşımı olsaydım. Bu kadar ağır atlamazdım” şeklinde konuştu.


“Bir iki hasta geldi aşılarını olmuşlardı buradan rahat çıktılar”
Hastalığı çok ağır geçirdiğini ve aşının önemini çok iyi anladığını vurgulayan Adıyaman, “Aşımı olsaydım, hastalığı daha rahat geçirirdim. Bir iki hasta geldi aşılarını olmuşlardı buradan rahat çıktılar. Aşı bu işte, çok önemli. Yani aşınızı olun. Sevdiklerinizle daha iyi zaman geçirmeniz için. Sağlık çalışanların daha rahat olması için aşımızı olalım hem onlar rahat etsin biz de rahat edelim. Lütfen aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da vahşet! Kumar borcu yüzünden kızının doğum gününde kömürlükte boğdu
Foto Galeri İstanbul'da vahşet! Kumar borcu yüzünden kızının doğum gününde kömürlükte boğdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan'da cuma namazında camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'da cuma namazında camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Okul tatileri 2021 ne zaman Türkiye'de tatil hangi ayda?
Okul tatileri 2021 ne zaman Türkiye'de tatil hangi ayda?
Varyantlara önlem alınması mümkün değil! Bu yapılmazsa yenileri geliyor
Varyantlara önlem alınması mümkün değil! Bu yapılmazsa yenileri geliyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir yakın zamana işaret etti! "Deprem olabilir dedi" riskli illeri sıraladı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir yakın zamana işaret etti! "Deprem olabilir dedi" riskli illeri sıraladı
Borçka Belediyesi Nobel ödüllü diye Morgan Freeman'ı paylaştı sonra Tarık Mengüç ile özür diledi
Borçka Belediyesi Nobel ödüllü diye Morgan Freeman'ı paylaştı sonra Tarık Mengüç ile özür diledi
Kocaeli'de içme suyundaki kokuya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kocaeli'de içme suyundaki kokuya ilişkin soruşturma başlatıldı
Antalya'da sazlıklar arasında saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı
Antalya'da sazlıklar arasında saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı
Binali Yıldırım 'ne iş yapıyorsun?" sorusuna "iş arıyorum" cevabı verdi
Binali Yıldırım 'ne iş yapıyorsun?" sorusuna "iş arıyorum" cevabı verdi
Türkiye Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Türkiye Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)