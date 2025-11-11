Mağlubiyeti değerlendiren Dursun Özbek: "Yol kazası"

Dursun Özbek ilk yenilgileri olan Kocaelispor maçının yol kazası olduğunu ve taraftarın bu sonuca takılmaması gerektiğini ifade etti. Özbek, TFF'yi de uyardı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

1-0 sonuçlanan Kocaelispor maçını değerlendiren Özbek, “Taraftarlarımız bu neticeye takılmasın, yol kazasıdır." dedi.

HEDEFİ AÇIKLADI

Özbek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Lig maratonu, çok uzun bir yol. Elbette ki bu yolu kat ederken bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu her sezon böyle olmuştur. Bu hafta aldığımız netice bizi etkilemedi. Elbette taraftarlarımızı memnun edemedik.

Hedefimiz mayısın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürmek ve tekrar şampiyon olmak. Bir mottomuz var, 3 senedir alıştırdık, geçmişten gelen, mayıslar Galatasaray'ın, dolayısıyla hedef mayıs.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için gerekli bütün faaliyetleri destekliyoruz. Zaman aralığına, ne kadar sene evvel oynandığına, ne maksatla oynandığına dikkat etmek lazım. Ona göre karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum."