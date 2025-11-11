Burgan Bank'tan yeni finansman alternatifi

Burgan Bank, yeni finansman hizmeti "Burgan'da Faktoring" ile işletmelere alternatif finansman çözümü sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, güçlü finansal yapısı sayesinde faktoring müşterilerine banka güvencesiyle alternatif finansman çözümü sağlıyor.

Faktoring hizmeti sayesinde işletmeler, mal veya hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarını Burgan Bank aracılığıyla nakde dönüştürerek nakit akışlarını güçlendirme ve büyümelerini hızlandırma fırsatı elde ediyor.

Burgan'da Faktoring, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile üretim sektöründeki firmalar için esnek, kolay erişilebilir ve teminatsız finansman olanağı veriyor.

Yeni hizmetle firmalar, faturalı alacaklarının vadesini beklemeden finansmana erişebiliyor. Bankanın dijital sistemleri ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde işlemler kısa sürede tamamlanabiliyor.

Burgan Bank, yeni hizmetini ilk kez deneyimleyen müşterilerine özel "Hoş Geldin Faizi" uygulamasıyla finansmana erişimi daha cazip hale getiriyor. Uygulamanın, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansal yükünü hafifletirken, rekabetçi koşullarda büyümelerine destek olması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sözügüzel, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarına yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı önceliklendirdiklerin belirtti.

Sözügüzel, "Burgan'da Faktoring hizmetimizle işletmelerin finansal yönetimlerini kolaylaştırarak, onlara banka güvencesiyle hızlı ve esnek bir finansman alternatifi sunuyoruz. Amacımız, faktoringi bankacılık kalitesiyle birleştirerek firmalar için daha güçlü bir finansman ekosistemi oluşturmak." ifadelerini kullandı.