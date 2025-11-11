BIST 10.802
DOLAR 42,23
EURO 48,90
ALTIN 5.619,71
HABER /  EKONOMİ

Burgan Bank'tan yeni finansman alternatifi

Burgan Bank'tan yeni finansman alternatifi

Burgan Bank, yeni finansman hizmeti "Burgan'da Faktoring" ile işletmelere alternatif finansman çözümü sunuyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, güçlü finansal yapısı sayesinde faktoring müşterilerine banka güvencesiyle alternatif finansman çözümü sağlıyor.

Faktoring hizmeti sayesinde işletmeler, mal veya hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarını Burgan Bank aracılığıyla nakde dönüştürerek nakit akışlarını güçlendirme ve büyümelerini hızlandırma fırsatı elde ediyor.

Burgan'da Faktoring, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile üretim sektöründeki firmalar için esnek, kolay erişilebilir ve teminatsız finansman olanağı veriyor.

Yeni hizmetle firmalar, faturalı alacaklarının vadesini beklemeden finansmana erişebiliyor. Bankanın dijital sistemleri ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde işlemler kısa sürede tamamlanabiliyor.

Burgan Bank, yeni hizmetini ilk kez deneyimleyen müşterilerine özel "Hoş Geldin Faizi" uygulamasıyla finansmana erişimi daha cazip hale getiriyor. Uygulamanın, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansal yükünü hafifletirken, rekabetçi koşullarda büyümelerine destek olması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sözügüzel, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarına yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmayı önceliklendirdiklerin belirtti.

Sözügüzel, "Burgan'da Faktoring hizmetimizle işletmelerin finansal yönetimlerini kolaylaştırarak, onlara banka güvencesiyle hızlı ve esnek bir finansman alternatifi sunuyoruz. Amacımız, faktoringi bankacılık kalitesiyle birleştirerek firmalar için daha güçlü bir finansman ekosistemi oluşturmak." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu
Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı
Herkes hastane açamayacak: Kurallar sil baştan, sağlıkta yeni dönem!
Herkes hastane açamayacak: Kurallar sil baştan, sağlıkta yeni dönem!
Rönesans Holding'ten Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltacak yatırım
Rönesans Holding'ten Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltacak yatırım
Eksun Gıda yılın 9 ayında 205 milyon lira FAVÖK elde etti
Eksun Gıda yılın 9 ayında 205 milyon lira FAVÖK elde etti
Besler'den yılın 9 ayında 22,4 milyar lira konsolide ciro
Besler'den yılın 9 ayında 22,4 milyar lira konsolide ciro
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" paylaşımı
Asgari ücrette önemli gelişme, komisyon toplanıyor
Asgari ücrette önemli gelişme, komisyon toplanıyor
Sigortam.net kişiselleştirilmiş sigorta çözümleri sunuyor
Sigortam.net kişiselleştirilmiş sigorta çözümleri sunuyor
Kapalıçarşı'da 4. operasyon! 76 gözaltı, el konulan mal varlıkları dudak uçuklattı
Kapalıçarşı'da 4. operasyon! 76 gözaltı, el konulan mal varlıkları dudak uçuklattı
Seçimi bilen Betimar son anketi paylaştı çarpıcı sonuçlar çıktı fark çok açıldı
Seçimi bilen Betimar son anketi paylaştı çarpıcı sonuçlar çıktı fark çok açıldı