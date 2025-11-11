Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi ve komisyonun toplanma tarihi hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında bir araya geleceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için yürütülecek çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştiren Işıkhan, yeni ücret belirleme sürecine dair yol haritasını paylaştı.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Bakan Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Işıkhan ayrıca, “Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak çalışanların alım gücünü korumaya yönelik kararlılıklarını yineledi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücretin belirlenmesi, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılıyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve teamül gereği Aralık ayında dört oturum halinde toplanarak yeni ücretin belirlenmesi yönünde çalışıyor.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Zamlı asgari ücret ödemeleri 1 Şubat 2026 itibariyle hesaplara yatırılacak.