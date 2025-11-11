BIST 10.802
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Natalia Baryluk'un (63) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.

Baryluk'un hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine otele giden ekipler, Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

