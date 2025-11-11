Eksun Gıda yılın 9 ayında 205 milyon lira FAVÖK elde etti

Eksun Gıda, 2025'in 9 ayında faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 205 milyon liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksun Gıda, 2025'in 3. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Türkiye Muhasebe Standartları 29 (TMS 29) enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan sonuçlara göre, net satış hasılatı 8,2 milyar lira olan şirketin brüt karı, geçen yılın 9 ayına kıyasla yüzde 22 artarak 887,2 milyon liraya ulaştı. Şirketin brüt kar marjı ise yüzde 8'den yüzde 10,9'a yükseldi.

Tekirdağ ve Konya'da yaklaşık 96 bin metrekarelik üç ayrı tesiste üretim yapan, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde 287. sırada yer alan şirketin, yıllık yaklaşık 600 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.

- 'Yatırımcı iletişiminde sürekliliği korumaya devam edeceğiz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, şirketin, yılın 9 ayında güçlü finansal konumunu daha da sağlamlaştırdığını belirtti.

Özkan, KAP'a açıkladıkları raporlarda önceki yılın aynı döneminde eksi 112,4 milyon lira olan FAVÖK tutarının bu yılın 9 aylık döneminde 205 milyon lira seviyesine çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

'FAVÖK marjımız ise yüzde eksi 1,2'den yüzde 2,5'e yükseldi. TMS 29 uyarınca hazırlanan finansal verilere göre 261,9 milyon lira net dönem zararı açıklanmış olsa da enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre şirketimiz yılın ilk 9 ayında 85,5 milyon lira net dönem karına ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 40 artış sağlamıştır. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra düzenli bilgilendirme yaklaşımımızla yatırımcı iletişiminde sürekliliği korumaya devam edeceğiz.'

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da sektörde fark yarattıklarını aktaran Özkan, Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında geliştirdikleri 7 megawatt (MW) ve 11,9 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santralleri (RES) için Nordex Energy ile 14,1 milyon avro bedelli sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Özkan, 'Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla her iki projemiz için de Yatırım Teşvik Belgesi aldık. Üretime geçişle birlikte yenilenebilir enerji tüketim oranımız artacak. Böylelikle karbon ayak izimizde kayda değer bir azalma sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.