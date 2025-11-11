Sigortam.net kişiselleştirilmiş sigorta çözümleri sunuyor

Sigortam.net, teknolojiyi merkeze alan hizmet modeliyle 11 milyonu aşkın kullanıcısını farklı yaşam evrelerine uygun kişiselleştirilmiş, güvenilir ve ulaşılabilir sigorta ürünleriyle buluşturuyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, değişen kullanıcı beklentilerine yönelik özel çözümlerini daha görünür hale getirerek sigortacılığı herkes için kolay, anlaşılır ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Toplumun her kesimi için sigortacılığı kapsayıcı hale getirmeyi amaçlayan şirket, 25 yıldır sigorta bilincini artırmak ve sigortalı sayısını yükseltmek için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Marka bilinirliği ve güven duygusunu öne çıkaran iletişim dili sayesinde kullanıcılarla bağlarını güçlendiren Sigortam.net, gençler, aileler ve ilk kez sigorta yaptıracaklar gibi farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcılar için geniş yelpazede kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Teknolojiyle güçlenen hizmet modeli sayesinde, beklenti ve ihtiyaçlara uygun sigorta ürünlerine kolaylıkla erişiliyor.

Genç dijital nüfusa uçtan uca hızlı deneyim

Teknolojiyle iç içe yaşayan kullanıcıların sigorta ihtiyaçlarında Sigortam.net, uçtan uca sunduğu dijital deneyimiyle sigortacılığı gençlerin dijital alışkanlıklarına uyumlu hale getiriyor. Genç kullanıcıların hız, kolaylık ve fiyat-performans beklentilerini merkeze alan şirket, yeni nesil sigortacılık anlayışına yöneliyor.

Yoğun araştırma yapan ve fiyat konusunda hassas kullanıcılar için şirket, şeffaf karşılaştırma tabloları, detaylı içerikler ve avantajlı indirim kampanyaları sunuyor. Böylece kullanıcılar, kendileri için en uygun fiyat-performans dengesini kolayca bulabiliyor.

Sigortam.net, ilk kez sigorta yaptıracak kullanıcılar için süreçleri sadeleştiriyor ve her adımda rehberlik hizmeti veriyor. Uzman müşteri temsilcileri ve şeffaf platform yapısı, ilk poliçesini yaptıracaklar için güven veren bir başlangıç sağlıyor.

Tamamlayıcı sağlık ve özel sağlık sigortaları da sunan şirket, özellikle aileler ve emekliler için sağlık konusuna öncelik veriyor. Ailelerin ve bireylerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı paketler, ilk ay ücretsiz ve 12 aya varan taksit imkanlarıyla kullanıcıların bütçesine uygun çözümler sağlıyor.

Şirket, evlerini, araçlarını ve seyahatlerini güvence altına almak isteyen aileler için konut, araç ve seyahat sigortası ürünleriyle kapsamlı bir koruma ağı sunuyor. Konut sigortalarıyla evleri, araç sigortalarıyla trafikte güvenliği, seyahat sigortalarıyla da yurt içi ve yurt dışı yolculukları teminat altına alarak ailelerin ihtiyaç duyduğu sigorta çözümlerini tek platformda bir araya getiriyor.

Noter işlemleri öncesinde gereken 2. el trafik sigortası poliçesi, Sigortam.net'in "Noter Sigorta Çözüm Hattı" üzerinden saniyeler içinde oluşturulabiliyor. Kullanıcılar, bu sayede noter işlemleri sırasında beklemeden, hızlıca sigorta poliçesine sahip olabiliyor.

Dijital sigorta platformu Sigortam.net, 11 milyonu aşkın müşterisinin güvenini kazanarak geleceğin sigortacılığını bugünden şekillendiriyor.

"Farklı bir anlam ifade ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan, sigortanın, her bireyin yaşamında farklı bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Kalkan, "Bizim için önemli olan, farklılıkları anlayarak herkesin kendine uygun sigorta deneyimini kolay, şeffaf ve dijital şekilde yaşayabilmesini sağlamak. 25 yıldır sürdürdüğümüz bu yaklaşım, güvenin ve liderliğin temelini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.