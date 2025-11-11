BIST 10.802
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda müdür B.G. otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden oldu. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, müdür gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.

Olay: Kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.

Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

