Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlarla mücadele sürüyor: 403 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 25 il merkezli operasyonlarda 403 şüphelinin yakalandığını, 179'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftadır süren operasyonlarda 403 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, 25 il merkezli nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 179 şüpheli şahsın tutuklandığını, 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve yaklaşık 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım danışmanlığı, ürün satışı ve faizsiz kredi temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, yaklaşık 72 milyon lira değerinde 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konuldu."

Operasyonda emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım.️" ifadesini kullandı.