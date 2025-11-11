Besler'den yılın 9 ayında 22,4 milyar lira konsolide ciro

Dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerindeki markalarıyla faaliyet gösteren Besler'in, 2025'in 9 aylık döneminde konsolide cirosu 22,4 milyar lira oldu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Besler, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre, Besler'in 9 aylık cirosu 22,4 milyar lira oldu. Yüzde 7,4'lük artışla brüt karını 5,2 milyar liraya yükselten şirket, 2,6 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) elde etti.

FAVÖK marjını önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesine çıkaran Besler'in ihracat geliri ise 2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Dondurulmuş gıda pazarı son 3 yılda tonajda yüzde 50, ciroda 4 kat büyürken, SuperFresh, perakende kanalında yüzde 37'lik paya sahip oldu.

Tarımda fırsat eşitliğine odaklanan sosyal sorumluluk projesi

Şirket, sürdürülebilirlik ve yenilikçi marka iletişim çalışmalarında elde ettiği başarılarla söz konusu dönemde 23 ödül kazandı. Bu dönemde 20 yeni ürün tanıtımı ve 'yeniden tanıtımını' gerçekleştiren markanın, yeni ürünlerinin toplam perakende kanalı cirosuna katkısı yüzde 18'e ulaştı.

Tarımda fırsat eşitliğine odaklanan sosyal sorumluluk projesi Tarımın Kadın Yıldızları, 'Ege'den Hasat' bezelyesi ile somut bir ürüne dönüşürken, ürün Michelin 2025 Tavsiye Listesi'ndeki bir restoranın menüsünde yer aldı.

Proje kapsamında ayrıca gençlere ilham vermek ve tarım sektöründe istihdamının sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla staj programı hayata geçirildi.

Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ortaklığında yürütülen Avrupa Bölgesinde Akıllı Tarım Alanları Programı (SAFER) ile tarımda dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenen şirket, sürdürülebilir tarım alanında örnek uygulamalarından biri olan projeye, Avrupa'nın gıda inovasyon topluluğu olan EIT Food'dan 2,8 milyon avro hibe desteği aldı.

Dondurulmuş unlu mamul pazarı şirketlerinden Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) ise otel, restoran ve kafelerden oluşan müşteri portföyüne yenilikçi ürün seçenekleri sunarak yaz sezonunda elde ettiği performansı yılın geri kalanına da taşıdı.

Yıllık yaklaşık 505 bin ton üretim kapasitesiyle Bizim Yağ, Terem, Luna, Ona, Ustam ve Evet markalarını üreten Besler, perakende kanalında yüzde 67'lik ciro payıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürdü.

Türkiye'nin margarin ihracatının yüzde 35'ini tek başına üstlenen Besler, 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ulaşarak küresel ölçekteki varlığını da pekiştirdi.

Bizim Yağ markası bu yıl 30. yılını kutlarken, yağ kategorisindeki iletişim çalışmaları ise bu dönemde Besler'e 9 ödül kazandırdı.

'İşbirlikleriyle etki alanımızı genişlettik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, markalarının verimli üretim anlayışları ve inovatif ürün portföyleriyle sürdürülebilir büyüme hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Altınkılınç, hem Türkiye'de hem de global pazarlarda varlıklarını güçlendirirken, paydaşlarıyla kurdukları uzun vadeli, karşılıklı değer yaratan işbirlikleriyle etki alanlarını genişlettiklerini vurguladı.

Gelecek dönemde inovasyonu işlerinin merkezinde tutarak yeni pazarlara açılmaya, ürün portföylerini geliştirerek tüketicilerine kaliteli ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Altınkılınç, 'Amacımız, Türkiye'nin gıda sektöründeki liderliğini dünya sahnesine taşıyarak, gıda ekosisteminin geleceğinde öncü bir rol üstlenmektir.' ifadelerini kullandı.