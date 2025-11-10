BIST 10.789
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu listesinde yer alan ve PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, geçmişte bahis oynadığını itiraf etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı oldu.

EREN ELMALI'DAN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF

PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Mehmet Arslan'a açıklamalarda bulunarak geçmişte bahis oynadığını itiraf etti.

''19-20 YAŞINDAYDIM''

Genç yaşlarda bahis oynadığını, daha sonrasında hiç bahis oynamadığını belirten 25 yaşındaki milli oyuncu, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi hakkında sosyal medya hesabından da bir açıklama yayımladı.İşte Eren Elmalı'nın o açıklaması;

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde, adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm.

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur.

Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım.

