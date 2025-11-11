Sındırgı'da büyük deprem olur mu? Şener Üşümezsoy depremin yeni rotasını açıkladı

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. 15 binden fazla artçının yaşandığı bölgede vatandaşlar "Yeni büyük bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt ararken; Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, hem iyi hem kötü haberi verdi. Şener Üşümezsoy, Sındırgı ile Yaylabayır arasında güneyde belirlenen hatta çok sayıda depremin odaklandığını, son 4,9’luk depremin ise bu dizilimin içinden çıkıp kuzeye doğru ilerlediğini ifade etti.

BALIKESİR'deki son depremler tüm gözleri bölgeye çevirdi. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge adeta beşik gibi sallanmaya devam ederken, vatandaşlar da endişeli. Şu ana kadar bölgede 15 binden fazla deprem kayıtlara geçti. Bu da akıllara büyük bir depremin öncüsü mü sorusunu getirdi.

İYİ HABER: BÜYÜK DEPREM OLMAZ

CNN Türk canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “deprem fırtınası” olarak tanımlanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şener Üşümezsoy, Sındırgı çevresinde birbirine paralel halde uzanan çok sayıda küçük ölçekli fay bulunduğunu, bu nedenle büyük bir deprem oluşturma olasılığının düşük olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Üşümezsoy bu sarsıntıların ne anlama geldiğini şu ifadelerle anlattı:

-“Bu Sındırgı'nın altında olan bir deprem. Yani daha evvel benim olabilir diye söylediğim hatta, güneye doğru Yaylabayır’a giden bir hat vardı. O tarafa doğru ilerlemedi. Bu, kuzeyde bugün olan ve Sındırgı'nın altında, ilk olan 6.1’lik depremin sanki gerçek artçısı gibi. Veya Gelenbe Fayı dediğimiz Akhisar’dan gelen faya doğru bir kesimde.

-Bu kuzey-güney doğrultulu faylar sürekli deprem yapan faylar ama büyük deprem fay düzlemine ulaşmadığı için büyük deprem üretmiyor.”

KÖTÜ HABER : DEPREM YÖN DEĞİŞTİRDİ

Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınası sonrası Profesör Şener Üşemezsoy'a göre sarsıntılar yön değiştirdi. Şener Üşümezsoy, Sındırgı ile Yaylabayır arasında güneyde belirlenen hatta çok sayıda depremin odaklandığını, son 4,9’luk depremin ise bu dizilimin içinden çıkıp kuzeye doğru ilerlediğini ifade etti. Şener Üşümezsoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

-“Sındırgı fayı üzerinde beklediğimiz artçılar yerine hemen Sındırgı'nın güneyindeki daha sığ faylarda bir dizi deprem oluyordu. Onlar artçı değil öncü gibi davranıyordu.