Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'a ne oldu? Müge Anlı'da enişteyle yasak aşk...
KASTAMONU Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarından kötü haberi geldi. Haberi Müge Anlı ATV'de canlı yayında duyurdu. Kadının 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'ya ait olduğu belirlenen ceset bir şelale yatağında bulundu. Osman'ın cesedinin bulunduğu yerin 200 metre ilerisinde annenin de cesedinin bulunduğu açıklandı.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında da aranan Kastamonu'daki kayıp Huriye ve oğlu Osman'dan son dakika haberi geldi. Müge Anlı canlı yayında kötü haberi duyurdu. 5 yaşındaki Osman'ın cesedi bir dere yatağında bulundu. Bu haberden 2 saat sonra anneyle ilgili kötü haber de ulaştı. Hüriye Helvacı'nın yasak ilişki yaşadığı söylenen Mustafa ise canlı yayında öyle ifadelerde bulundu ki 'cinayet' şüphesi ortaya çıktı.
Kastamonu Bozkurt İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu 5 yaşındaki oğlu Osman günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Şüphelerin odağındaki isim ise yasak ilişki yaşadığı söylenen Mustafa isimli kişiydi. Bugün Müge Anlı Mustafa'yı canlı yayınına çıkarırken, son dakika haberi de o yayında geldi.
SON DAKİKA HABERİ
Kastamonu'daki aramalarda kötü haber canlı yayında geldi. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni arama çalışmaları sırasında ekipler tarafından bulundu. 5 yaşındaki kayıp Osman'ın cesedi Köseali köyü yakınında bulundu. Bu haberden 2 saat sonra annesinin cesedine de 200 metre ötede ulaşıldı.
ANNE OĞULUN CESEDİ NEREDE BULUNDU?
Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı. Osman'ın cesedinin bulunduğu yerin 200 metre ilerisinde anne Huriye Helvacı'nın da cesedinin bulunduğu açıklandı.