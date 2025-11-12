Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'a ne oldu? Müge Anlı'da enişteyle yasak aşk...

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında da aranan Kastamonu'daki kayıp Huriye ve oğlu Osman'dan son dakika haberi geldi. Müge Anlı canlı yayında kötü haberi duyurdu. 5 yaşındaki Osman'ın cesedi bir dere yatağında bulundu. Bu haberden 2 saat sonra anneyle ilgili kötü haber de ulaştı. Hüriye Helvacı'nın yasak ilişki yaşadığı söylenen Mustafa ise canlı yayında öyle ifadelerde bulundu ki 'cinayet' şüphesi ortaya çıktı.