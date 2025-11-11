BIST 10.802
Şekerbank'a Banking Innovation Awards 2025'ten bronz ödül

Şekerbank, tarım alanındaki dijital dönüşüm projesi nedeniyle Banking Innovation Awards 2025'te "Sosyal, Sürdürülebilir ve Sorumlu Bankacılık İnovasyonu" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, tarımda dijitalleşmeyi ve sürdürülebilir üretimi teşvik eden projesiyle uluslararası bir başarıya imza attı.

Qorus, Infosys ve Finacle ortaklığında düzenlenen Banking Innovation Awards 2025'in ödül töreni, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi.

Şekerbank'ın çiftçiden ürün tedarik eden firmalara üretim süreçlerini tarladan itibaren anlık, şeffaf ve doğrulanabilir biçimde izleme imkanı sağlayan yenilikçi dijital dönüşüm projesi, 53 ülke, 130 finansal kurum ve 320 proje arasından seçilerek yarışmada "Sosyal, Sürdürülebilir ve Sorumlu Bankacılık İnovasyonu" kategorisinde bronz ödül kazandı.

"Tüm paydaşları tek bir dijital platformda buluşturuyor"

Kuruluşundan bu yana sürdürülebilir tarımı destekleme kararlılığını dijital çözümlerle birleştiren Şekerbank, bu projesiyle tarım ekosisteminin tüm paydaşlarını tek bir dijital platformda buluşturarak üretim sürecini uçtan uca izlenebilir hale getiriyor.

Tarımın geleceğine katkı sunmayı hedefleyen proje, çiftçilerin üretim verilerini dijital ortamda kaydedip paylaşmasına, ziraat mühendislerinin verimlilik analizlerini gerçek zamanlı yürütmesine ve gıda tedarik zincirindeki firmaların üretim kalitesini tarla bazında anlık olarak doğrulamasına olanak tanıyor.

Sistem, sürdürülebilir üretim sertifikasyonlarında kullanılabilecek güvenilir veri setleri oluşturarak üreticiler ve firmalar için yeşil finansmana erişimi de kolaylaştırıyor.

