Rusya'dan kızıştıran hamle: ''Ukrayna'ya ait 37 İHA'yı çeşitli bölgelerin üzerinde vurduk''

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 37 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerin üzerinde vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 37 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Saratov şehrindeki bazı binaların hasar gördüğünü ve 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği belirtildi.