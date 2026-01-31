BIST 13.838
Lookman Fenerbahçe'yi Atalanta Atletico'yu istiyor

İtalyan ekibi Atalanta, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ademola Lookman için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe devre arasında kadrosunu Ademola Lookman ile güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcu ile anlaşsa da İtalyan ekibiyle henüz uzlaşamadı.

Transferde Fenerbahçe'nin rakibi Atletico Madrid, Ademola Lookman için Atalanta ile anlaşmaya vardı.

İspanyol devi, Lookman'ın onay vermesiyle transferi gerçekleştirecek ancak oyuncu henüz Madrid'e yeşil ışık yakmadı.

Transfer görüşmeleri yoğunlaşan Ademola Lookman'ın Como ile oynanacak maçın kadrosuna alınması beklenmiyor.

