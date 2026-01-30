Fenerbahçe Romanya'dan 1 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda FCSB ile karşı karşıya geldi. National Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada İsmail Yüksek atarken FCSB'nin golünü 71. dakikada Cisoti kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk 24'ü daha önce garantileyen Fenerbahçe puanını 12'ye yükselterek play-off turuna kalmayı başardı. FCSB ise 7 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

FCSB 1 - 1 Fenerbahçe

90'Son düdük geldi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

90'Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

81'Semedo'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

80'Fenerbahçe bu dakikalarda tüm hatlarıyla rakip yarı alanına yerleşti.

71'GOL! FCSB, Juri Cisoti'nin golüle 1-1 beraberliği yakaladı. Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında Cisoti'nin vuruşunda top ağlara gitti.

59'Kerem sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ve sol ayağıyla dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci açıyı iyi kapattı ve topu uzaklaştırdı.

57'Talisca'nın uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci çıkardı.

54'Kerem'in pasında En-Nesyri vuruşunu yaptı üstten auta gitti.

49'Fred'in sol taraftan içeri çevirdiği topa En-Nesyri dokundu ama kaleci son anda çıkardı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

46'İkinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

39'Savunma arkasına sarkan Olaru ceza sahası içine sağ çaprazdan girip topu soluna çekti ve sert vurdu. Ederson bu sert şutu kurtarmayı başardı.

34'Olaru sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

31'Şık verkaçlarla ceza sahasına giren Olaru sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Olaru'nun şutunda top kaleci Ederson'dan döndü.

24'Fred sol çaprazdan kaleyi düşündü. Fred'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

19'GOL! Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in golüyle 1-0 öne geçti. Kerem sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında İsmail'in vuruşunda top ağlara gitti.

17'Nene sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savundan dönen top sağ taraftaki Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa arka direkte En-Nesyri vuruşunu yaptı ve ağlara gönderdi. Ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

15'Semedo sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

7'Oosterwolde sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Talisca'nın gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

4'Fenerbahçeli oyuncular rakip yarı alanında pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve Bükreş'te maç başladı.

FCSB - Fenerbahçe ilk 11'ler

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Kerem , Talisca, En-Nesyri