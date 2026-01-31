BIST 13.838
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Macaristan’dan Türkiye’ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Macaristan'dan Türkiye'ye getirilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticisi Sertçelik, Türkiye'ye iade edilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Sertçelik'in, savcılık ifadesinde, uzun süredir yurt dışında tutuklu bulunması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle daha sonra ayrıntılı savunma yapacağını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Serdar Sertçelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

