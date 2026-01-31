BIST 13.838
İlham Aliyev ile Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla aradı.

Görüşmede Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk prensiplerine dayandığı iki halk arasında bağlara dikkat çekildi. 

AZERBAYCAN GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN GÖREV ALMAYA HAZIR

Görüşmede ayrıca Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a olan ziyaretinde masaya yatırılan konular yeniden ele alındı. 

İlham Aliyev, bölgede oluşan durumun endişe verici olduğunu ifade ederek, Azerbaycan'ın gerginliğin giderilmesine katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

ALİYEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

Telefon görüşmesi sonunda iki ülke arasındaki ortak adımlar konuşulurken sonrası için temasların devam edeceği vurgulandı. 

