Trump'tan İran paylaşımı: Panikteler, altlarına yapıyorlar

Donald Trump, Truth Social hesabında "Devrim Muhafızları panik halinde. Kelimenin tam anlamıyla altlarına yapıyorlar" başlıklı videoyu paylaştı.

ABD ile İran arasındaki giderek yükselen gerilim Orta Doğu'da işleri kızıştırdı. ABD ordusu bölgeye yığınak yapmaya devam ederken askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir paylaşım geldi. 

"TAM OLARAK ALTLARINA YAPIYORLAR"

Tahran'a yaşanan kaosa ilişkin bir video yayınlayan Trump, paylaşımında bir kullanıcın yaptığı yoruma yer verdi. 

Trump'ın paylaşımında "Devrim Muhafızları Ordusu panikte. Tam olarak altlarına yapıyorlar" ifadeleri yer aldı. 

Başkan Trump, bu paylaşımından dakikalar sonra Fox News'e bağlanarak açıklamalarda bulundu. 

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, "İran bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz. 

Biliyorsunuz, son müzakerelerinde nükleer silahlarını devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı. Sonra farklı bir yöntemle denedik" dedi. 

"PLANIMIZI SÖYLEMEYİZ"

Planlarını müttefiklerinden gizli tuttuklarını söyleyen Trump, "Bölgedeki müttefiklere planımızı söyleyemeyiz. Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü olurdu.

Aslında daha kötü bile olabilir. Oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." ifadelerini kullandı. 

