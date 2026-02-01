BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  DÜNYA

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını iddia etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını iddia etti

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını ileri sürdü.

Abone ol

Huckabee, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-35 satılması sürecine değindi.

"Büyük değişiklikler yapmadığı sürece..."

F-35 satışının ABD Senatosu'nun onayından geçemeyeceğini öne süren Huckabee, "Ayrıca ABD yasalarına göre Türkiye, Rusya'dan aldığı ekipmanlarda büyük değişiklikler yapmadığı sürece F-35'leri alamayacak." iddiasında bulundu.

Huckabe, İsrail ve Türkiye'nin ABD nezdinde “eşit müttefikler olmadığını öne sürerek, "Burada bir eşitlik olduğunu, 'müttefik A, müttefik B' şeklinde düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil." ifadelerine de yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte en fazla altın biriktiren il! O il zirveye oturdu
Foto Galeri İşte en fazla altın biriktiren il! O il zirveye oturdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil yandı
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil yandı
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki
Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da
Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da
Türkiye'den İsrail açıklaması! Tüm dünyaya çağrı
Türkiye'den İsrail açıklaması! Tüm dünyaya çağrı
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
İstanbul’da sağanak sonrası kar ve dondurucu soğuk geliyor
İstanbul’da sağanak sonrası kar ve dondurucu soğuk geliyor
Lookman Fenerbahçe'yi Atalanta Atletico'yu istiyor
Lookman Fenerbahçe'yi Atalanta Atletico'yu istiyor
Trump'tan İran paylaşımı: Panikteler, altlarına yapıyorlar
Trump'tan İran paylaşımı: Panikteler, altlarına yapıyorlar
Beşiktaş'ta yeni transfer Kristjan Asllani kırmızı gördü
Beşiktaş'ta yeni transfer Kristjan Asllani kırmızı gördü
Beşiktaş evinde Konyaspor’u 2-1 ile geçti
Beşiktaş evinde Konyaspor’u 2-1 ile geçti
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu
Epstein'in Libya üzerinden milyarlarca dolarlık plan iddiası
Epstein'in Libya üzerinden milyarlarca dolarlık plan iddiası