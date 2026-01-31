Türkiye'den İsrail açıklaması! Tüm dünyaya çağrı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini şiddetle kınayarak, bu eylemlerin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını tehdit ettiğini bildirdi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 31 Ocak'ta gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

TÜRKİYE İSRAİL'İ KINADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerinin şiddetle kınandığı belirtildi.

SALDIRILAR İSRAİL'İN BARIŞ İSTEMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Açıklamada, Gazze'deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırıların, Gazze'de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği vurgulandı. Söz konusu saldırıların, İsrail'in bölgede barış istemediğini bir kere daha gösterdiği kaydedildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiği yinelendi.

Ayrıca uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesinin önem taşıdığı ifade edildi.